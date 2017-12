Nadal sagt Start bei ATP-Turnier in Brisbane ab

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Rafael Nadal muss sein Comeback erneut verschieben. Der 31 Jahre alte Spanier sagte am Donnerstag seine ursprünglich geplante Teilnahme am ATP-Turnier in Brisbane ab. Die Vorbereitungs-Veranstaltung für die Australian Open beginnt am Sonntag. Das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison startet am 15. Jänner.

SN/APA (Archiv/AFP/GETTY)/Mike Ehrm Saisonstart für Nadal noch zu früh