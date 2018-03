Nadal sagte auch für Turniere in Indian Wells und Miami ab

Nach dem ATP-Turnier in Acapulco hat der Tennis-Weltranglisten-Zweite Rafael Nadal wegen seiner Oberschenkelverletzung auch für die kommenden Masters-1000-Events in den USA abgesagt. "Ich werde weder in Indian Wells noch in Miami spielen können", schrieb der Spanier am Freitag auf Facebook. "Meine schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden", teilte der 31-Jährige zudem mit.

SN/APA (AFP)/STR Der Spanier wird länger ausfallen