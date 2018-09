Nadal und Anderson setzten sich gegen Youngsters durch

Erstmals mussten am 5. Tag der mit 53 Mio. dotierten US Open in New York die Dächer des Arthur Ashe und des neuen Louis Armstrong Stadiums für einige Zeit geschlossen werden. Der Regen störte am Freitag aber nicht lange, auf den Plätzen gab es teilweise großartige Spiele. Und dies vor einer Rekordkulisse: Erstmals überhaupt waren in den beiden Sessions über 70.000 Fans (70.162) auf der Anlage.

SN/APA (AFP/GETTY)/MATTHEW STOCKMAN Topfavorite Nadal erreichte mit viel Mühe die Runde der letzten 16