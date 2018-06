Das Halbfinale der Herren bei den mit 39,197 Mio. Euro dotierten French Open in Paris ist am Donnerstag mit einem Tag Verspätung komplettiert worden. Sollte Dominic Thiem am Freitag erstmals in seiner Karriere ins Endspiel eines Grand-Slam-Turniers einziehen, dann trifft er entweder auf den zehnfachen Roland-Garros-Sieger Rafael Nadal oder den Argentinier Juan Martin Del Potro.

SN/APA (AFP)/ERIC FEFERBERG Die Erleichterung ist Nadal ins Gesicht geschrieben