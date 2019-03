Nader und Knezevic eröffneen den Box-"Kampf um Wien"

Nicht weniger als der "Kampf um Wien" steht an, wenn Marcos Nader und Gogi Knezevic am 13. April in den Boxring steigen. Im Hauptkampf der Bounce Fight Night in der Erste Bank Arena stehen sich der 29-jährige Nader und sein über zehn Jahre älterer Kontrahent Knezevic gegenüber. Mit 2.000 Zuschauern soll die Arena in Wien-Kagran ausverkauft sein. Geboxt wird um einen internationalen IBF-Titel.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Nader und Knezevic machen Wien wieder zur Box-Stadt