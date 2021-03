Nächste Heimniederlage für Liverpool - 0:1 gegen Fulham

Liverpools Heimmisere hat am Sonntag ihre Fortsetzung gefunden. Englands Fußball-Meister verlor gegen Fulham 0:1 und kassierte damit die sechste Niederlage in Folge an der Anfield Road. Das Tor für den Tabellen-18. erzielte Mario Lemina in der 45. Minute. Liverpool liegt als Siebenter nach Verlustpunkten gerechnet schon sieben Zähler hinter einem Champions-League-Platz.

