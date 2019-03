Nächster Dopingfall: Selbstanzeige von Radprofi Georg Preidler

Radprofi Georg Preidler ist der nächste österreichische Spitzensportler, der im Zuge der Enthüllungen um das Netzwerk eines deutschen Mediziners Blutdoping gestanden hat. Er habe sich bei den Behörden selbst angezeigt, bestätigte Preidler in Interviews mit österreichischen Tageszeitungen. Der 28-Jährige fühlt sich demnach als Betrüger, aber nicht als Krimineller.

Bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld waren vergangenen Mittwoch die beiden Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf im Zuge einer Polizeirazzia erwischt worden. Zwei Tage später legte auch ein Tiroler Radprofi - es soll sich um Stefan Denifl handeln - nach einer vorrübergehenden Festnahme ein Geständnis ab. Auch zwei estnische und eine kasachischer Langläufer sind geständig.

Ins Rollen gebracht wurden die Dopingfälle durch das Auffliegen eines Dopingnetzwerks am Rand der nordischen Ski-WM in Seefeld. Schnell bestätigten sich die Vermutungen, dass noch andere Sportarten ins Visier geraten werden. Durch die Ermittlungen gegen den deutschen Sportmediziner Mark S. (40) aus Erfurt und dessen Komplizen kam auch der Tiroler Radrennfahrer Stefan Denifl ins Visier der Justiz und der Nationalen Anti-Doping-Agentur NADA.

Er wurde am Freitag zwecks Einvernahme sogar vorübergehend festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Sonntag bestätigte: "Auch bei diesem Sportler besteht der Verdacht, er habe die verbotene Methode des Blutdopings angewendet und daher Sponsoren und Veranstalter getäuscht. Er wurde am Freitag dazu vernommen, hat sich geständig gezeigt und wurde bereits am Freitag wieder enthaftet", erklärte Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft.

Mayr stellte außerdem klar, dass die Berichte, wonach der 2014 des Dopings überführte Langläufer Johannes Dürr als Handlanger für den Erfurter Sportarzt fungiert habe und ein Drahtzieher hinter dem Sportbetrug durch die beiden ertappten österreichischen Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf sei, nicht richtig seien.

Weitere Auskünfte zur Dopingcausa wollen die Behörden derzeit nicht machen. Es sei sehr viel Beweismaterial sichergestellt worden, das ausgewertet werden müsse, erklärte Vincenz Kriegs-Au, Sprecher des Bundeskriminalamts: "Wir brauchen noch ein bisschen Zeit." NADA-Vertreter David Müller bestätigte, dass man mit der Polizei "in enger Abstimmung" stehe. Die Dopingbekämpfer und die Ermittler ergänzen sich in ihren Kompetenzen. Auch deshalb müssen Dopingsünder verschiedener Sportarten weiter zittern. Gespannt erwartet wird die Auswertung der in Erfurt beschlagnahmten Blutkonserven. Bis zu 40 mit Tarnnamen versehene Blutbeutel wurden gefunden. Deshalb könne er auch nicht ausschließen, dass es weitere verdächtige Sportler aus Österreich geben könnte, sagte Müller.

Kai Gräber, der Leiter der zuständigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft München, sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", dass die Dopingaktivitäten schon Anfang der 2000er-Jahre begonnen hätten. Er nehme an, dass der Arzt zwischen acht- und fünfzehntausend Euro pro Athlet und Saison verdient habe. "Das war ein All-inclusive-Paket", sagte Gräber.

Nachbessern müssen die Dopingermittler. Bei Blutdoping sei man bisher davon ausgegangen, "dass es etwas Längerfristiges ist, was einige Tage vor dem Wettkampf angewendet wird, um die Ausdauerleistung zu steigern", sagte Lars Mortsiefer von der deutschen NADA.

Quelle: Apa, Gö, Gs