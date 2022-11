Nächster Salzburger Volleyballsieg in Hartberg

Mit 3:0 (16, 23, 21) siegte die PSVBG Salzburg am Samstag in der Volleyball-Bundesliga der Frauen in Hartberg.

SN/krugfoto/Krug Daniel jun. Sonja Schweiger und Katie Adamson hatten Grund zum Jubeln.

Nach dem Erfolg im Cup vor zwei Wochen bei Hartberg war dies der zweite Sieg in kurzer Zeit in der Oststeiermark. Das Sernow-Team präsentierte sich sehr stark und steckte sogar einen 11:18-Rückstand im zweiten Satz souverän weg. Anastasiya Tyshchenko war mit 15 Punkten Salzburger Topscorerin. In der Tabelle vergrößerten Patricia Maros und Co. den Abstand auf Platz neun auf sieben Punkte und näherten sich damit in großen Schritten dem Play-off.