Nächster Sturm-Gegner Atalanta besiegt Sporting 2:1

Atalanta Bergamo kommt am 26. Oktober als Tabellenführer nach Graz. Die Italiener entschieden am Donnerstag in der Fußball-Europa-League das Duell der beiden Favoriten der Gruppe D in Lissabon gegen Sporting mit 2:1 (2:0) für sich. Atalanta führt mit sechs Punkten die Tabelle vor Sporting und Sturm (je 3) an.

Atalanta bejubelte zweiten Sieg in der Sturm-Gruppe

Atalanta dominierte in Lissabon die erste Halbzeit klar und lag dank zwei junger Defensivspieler zur Pause 2:0 voran. Der 19-jährige Verteidiger Giorgio Scalvini (33.) brachte Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini in Führung, der 21-jährige linke Außenbahnspieler Matteo Ruggeri (43.) legte nach. Sporting steigerte sich in der zweiten Hälfte und schaffte durch Viktor Gyökeres per Elfmeter (76.) den Anschlusstreffer, mehr gelang nicht. Der SC Freiburg verlor mit ÖFB-Teamverteidiger Philipp Lienhart und Stürmer Junior Adamu (bis 45.), aber weiter ohne den angeschlagenen Torjäger Michael Gregoritsch, zu Hause gegen West Ham 1:2 (0:1). Lucas Paqueta (8.) brachte die Engländer nach Flanke von Jarrod Bowen, der sich gegen Lienhart durchsetzte, in Führung. Die Breisgauer waren vor der Pause ohne nennenswerte Torchancen, kurz nach dem Wechsel gelang Roland Sallai aber der Ausgleich (49.). Nayef Aguerd (66.) bescherte West Ham aber nach einem Torhüterfehler noch den zweiten Sieg. AEK Athen mit Torhüter Cican Stankovic kam zu Hause gegen Ajax Amsterdam zu einem 1:1 (0:1). Steven Bergwijn bezwang Stankovic in der 30. Minute per Strafstoß. Der ehemalige Salzburger Schlussmann hat damit in zwei Partien drei Treffer kassiert, allesamt vom Elfmeterpunkt. Beim 3:2-Erfolg bei Brighton and Hove Albion (3:2) war Joao Pedro im Duell mit Stankovic zweimal erfolgreich. AEK holte dank eines Treffers von Domagoj Vida (75.) aber ein Remis und verteidigte die Tabellenführung erfolgreich.