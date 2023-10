Nächster Weltrekord für Schwimmerin Kaylee McKeown

Die australische Schwimmerin Kaylee McKeown hat am Samstag in beim Langbahn-Weltcup in Budapest den zweiten Weltrekord in zwei Tagen aufgestellt. Nach den 26,86 Sek. über 50 m Rücken verbesserte sie am Samstag nun auch ihre eigene Bestmarke über 100 m Rücken um 0,12 Sek. auf 57,33.

"Verrückte Szenen hier in Budapest und ich bin überrascht über meine Resultate, um es milde auszudrücken", schrieb McKeown auf Instagram. "Es war ein wundervolles Jahr und es gibt kein besseres Ende als es mit zwei Weltrekorden zu beenden. Sie hatte im Juli über 50, 100 und 200 m Rücken WM-Gold geholt und hält nun die Bestmarken über alle drei Distanzen.