Nantes schaltete FIFA in Streit um verunglückten Sala ein

Der FC Nantes will die Transfersumme des bei einem Flugzeugabsturz tödlich verunglückten Stürmers Emiliano Sala einklagen. Wie ein Sprecher des Fußball-Weltverbands am Mittwoch bekannt gab, habe Nantes in Verbindung mit dem Transfer eine Beschwerde gegen Cardiff City eingelegt. Die FIFA werde den Fall nun untersuchen.

/APA (AFP)/HO Sala starb bei einem Flugzeugabsturz