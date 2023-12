Napoli und FC Kopenhagen fixieren Champions-League-Aufstieg

SSC Napoli und der FC Kopenhagen haben am Dienstag den Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League fixiert. Die Italiener behielten im direkten Gruppe-C-Duell um Rang zwei gegen SC Braga mit 2:0 die Oberhand, die Dänen sicherten sich Platz zwei in Pool A mit einem 1:0 gegen Galatasaray Istanbul ebenfalls aus eigener Kraft. Für Manchester United ist die Europacupsaison nach einem 0:1 gegen den FC Bayern München vorzeitig zu Ende.

Napoli hätte sich sogar eine Niederlage mit einem Tor Unterschied gegen Braga leisten können, ließ sich auf so eine Zitterpartie aber nicht ein. Nach einem frühen Eigentor von Serdar Saatci (9.) waren die Weichen für das Weiterkommen des italienischen Meisters schnell gestellt. Der wiedergenesene Stürmerstar Victor Osimhen (33.) machte mit seinem siebenten Pflichtspieltreffer in dieser Saison alles klar. Eine Reaktion der Portugiesen blieb aus.

Sie steigen aber immerhin in die Europa League um, da Schlusslicht Union Berlin gegen Real Madrid mit 2:3 verlor. Bei der "Königsklassen"-Premiere von Neo-Coach Nenad Bjelica auf der Bank waren Tore von Kevin Volland (45.+1) und Alex Kral (85.) zu wenig. Christopher Trimmel kam ab der 82. Minute nur zu einem Kurzeinsatz. Auf der Seite der Sieger verteidigte ÖFB-Star David Alaba bis zur 71. Minute. Ein Doppelschlag von Joselu (61., 72.) und ein Tor von Dani Ceballos (89.) fixierten Sieg Nummer sechs im sechsten Spiel.

Mit fünf Siegen und einem Remis gingen die in der CL-Gruppenphase weiter seit September 2017 ungeschlagenen Bayern genauso souverän durchs Ziel. Zum Matchwinner im Old Trafford Stadium avancierte Kingsley Coman (70.). Damit wurde das bittere Liga-1:5 bei Eintracht Frankfurt zumindest ein bisschen vergessen gemacht. Konrad Laimer wurde von Trainer Thomas Tuchel zur Pause eingewechselt.

ManUnited kassierte den nächsten Dämpfer nach der desolaten Vorstellung in der Meisterschaft gegen Bournemouth (0:3), blieb bei vier Zählern und hatte somit einen Punkt hinter Galatasaray im Kampf um Rang drei das Nachsehen. Für die Türken war das 0:1 in Dänemark damit zumindest etwas verschmerzbar. Lukas Lerager erzielte dort den einzigen Treffer und wurde in der 90. Minute ausgeschlossen.

In der Salzburg-Gruppe D reichte Real Sociedad ein torloses Remis bei Inter Mailand, um punktgleich als Erster abzuschließen. Bei den Mailändern war Marko Arnautovic ab der 65. Minute im Einsatz. In der Gruppe B waren die ersten beiden Ränge schon vor den letzten Spielen an Arsenal und PSV Eindhoven vergeben. Die Engländer (13) und Niederländer (9) trennten sich zum Abschluss in Eindhoven 1:1. RC Lens fixierte mit einem 2:1 gegen den FC Sevilla den Umstieg in die Europa League. ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso spielte wie gewohnt bei den Franzosen durch. Die Spanier schieden erstmals als Tabellenletzter in der "Königsklasse" aus und haben damit keine Chance mehr, ihren Titel in der Europa League zu verteidigen. Im zweithöchsten Europacupbewerb sind sie mit sieben Titeln Rekordchampion.