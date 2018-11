Napoli nach 2:1 bei Genoa in Serie A fünf Spiele unbesiegt

Napoli ist in der italienischen Fußball-Meisterschaft vorerst bis auf drei Punkte an Tabellenführer Juventus Turin herangerückt. Der von Carlo Ancelotti gecoachte Ligazweite behielt am Samstag im Auswärtsspiel der 12. Runde nach 0:1-Rückstand gegen Genoa noch mit 2:1 die Oberhand und baute die Ungeschlagen-Serie auf mittlerweile fünf Partien aus. Dabei schauten gleich vier Siege heraus.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Am Ende jubelten die Neapolitaner