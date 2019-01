Der SSC Napoli ist am Sonntag in der Fußball-Serie-A bis auf sechs Punkte an Tabellenführer Juventus Turin herangerückt. Der Ligazweite setzte sich im Spitzenspiel der 20. Runde zu Hause gegen den Fünften Lazio Rom mit 2:1 durch. Jose Callejon (34.) und Arkadiusz Milik (37.) sorgten schon vor der Pause für die Entscheidung. Für Lazio war ein Treffer von Ciro Immobile (65.) zu wenig.

SN/APA (AFP)/CARLO HERMANN Napoli gewann Spitzenspiel gegen Lazio