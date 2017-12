NBA-Champion Golden State besiegte "Vize" Cleveland

Drei Spitzenteams der National Basketball Association (NBA) haben in den "Christmas Games" am Montag (Ortszeit) Federn lassen müssen. Für die Houston Rockets, Boston Celtics und Cleveland Cavaliers setzte es Niederlagen. In der Eastern Conference übernahmen die Toronto Raptors (74,2 Prozent) deshalb die Führung, ohne selbst gespielt zu haben.

SN/APA (AFP/Getty)/Thearon W. Hende LeBron James kam auf 20 Zähler