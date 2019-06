NBA-Comeback von Kevin Durant dauerte nur 11:57 Minuten

Das Comeback von Superstar Kevin Durant im fünften Finalspiel der National Basketball Association (NBA) in Toronto hat nur 11:57 Minuten gedauert. Der Small Forward der Golden State Warriors, der zuletzt wegen einer Wadenzerrung neun Spiele pausiert hatte, musste am Montagabend (Ortszeit) in der 15. Minute verletzt vom Feld gebracht werden.

SN/APA (AFP/GETTY)/EZRA SHAW Durants Comeback währte nicht lange