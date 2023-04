NBA-Meister Golden State verkürzt im Play-off auf 1:2

Die Golden State Warriors haben zu Hause auf die Siegerstraße zurückgefunden. Der Titelverteidiger der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gewann am Donnerstag im dritten Anlauf gegen die Sacramento Kings mit 114:97 seine erste Play-off-Partie der Saison und verkürzte in der "best of seven"-Serie auf 1:2. Superstar Stephen Curry führte die Warriors, die während der gesamten Partie nie in Rückstand lagen, mit 36 Punkten an.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/E Im eigenen Chase Center fanden Curry und Co. zu ihrer Form zurück

Der Meister musste auf Draymond Green verzichten, der nach einem Tritt gegen einen Gegenspieler in der zweiten Partie für ein Spiel gesperrt worden war. 26 Punkte, zehn Rebounds und neun Assists von De'Aaron Fox waren für Sacramento zu wenig. Die hoch eingeschätzten Phoenix Suns gingen mit einem 129:124-Erfolg bei den Los Angeles Clippers in der Serie mit 2:1 in Führung. Überragender Mann war Devin Booker mit 45 Punkten. Für die Clippers kam Norman Powell, der den am Knie verletzten Kawhi Leonard in der Startformation vertrat, auf 42 Zähler. Bereits kurz vor dem Einzug ins Conference-Halbfinale stehen die Philadelphia 76ers. Das Traditionsteam aus Pennsylvania setzte sich bei den Brooklyn Nets im dritten Spiel mit 102:97 durch und stellte auf 3:0. Bereits am Samstag (19.00 Uhr MESZ/live DAZN) könnten die 76ers die Nets eliminieren. NBA-Ergebnisse von Donnerstag - Play-off, 1. Runde (best of seven): Eastern Conference: Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 97:102 - Stand in der Serie: 0:3 Western Conference: Golden State Warriors - Sacramento Kings 114:97 - Stand 1:2 Los Angeles Clippers - Phoenix Suns 124:129 - Stand 1:2