NBA-Star Jakob Pöltl begeisterte Salzburg

Basketball: Österreichs Nationalteam gewinnt gegen Irland mit 92:66.

Teil eins der Salzburger Basketball-Festspiele brachte am Donnerstag eine gelungene Darbietung des heimischen Ensembles um seinen gefeierten Star und ein zufriedenes, fast schon euphorisches Publikum: Österreichs Nationalteam mit NBA-Legionär Jakob Pöltl besiegte Irland in der EM-Vorqualifikation klar mit 92:66 (51:35). Die Schweiz unterlag zeitgleich auf Zypern mit 63:71. Österreich steht vor dem Gruppensieg und steigt fix in die zweite Quali-Phase auf.

Heimat, bist du großer Söhne: Jakob Pöltl sang die Hymne in der mit 1500 Zuschauern gut gefüllten Sporthalle Alpenstraße mit Inbrunst mit. Immerhin vier Jahre lang hatte der 2,13-Meter-Mann seit seinem letzten Teamauftritt auf so eine Gelegenheit warten müssen. So brauchte es auch einige Zeit, bis die Abstimmung zwischen dem Center der San Antonio Spurs und seinen in der deutschen und österreichischen Liga engagierten Kollegen stimmte. Nachdem ihm Headcoach Raoul Korner am Ende des 1. Viertels etwas Ruhe gegönnt hatte, kam Pöltl dann so richtig in Fahrt. Mit dem Auge für den freien Mitspieler und überragenden Rebounds riss der Superstar das rot-weiß-rote Team und die Fans mit. Deutlicher Niederschlag auf dem Scoreboard: 23:22 nach dem ersten Viertel, 51:35 zur Halbzeit.

Schon im Hinspiel hatte Österreich auch ohne Pöltl-Power gewonnen. In Salzburg wurde der Unterschied noch deutlicher. Jakob Pöltl trug in 25:02 Minuten als Topscorer 14 Punkte, vier Assists und elf Rebounds bei. "Eine geile Partie, die Fans waren ein Wahnsinn", freute er sich. Basketball und Salzburg, das kann eine Lovestory werden - Da capo am Sonntag (18, live in ORF Sport +) gegen Zypern.