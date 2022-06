NBA-Star Jakob Pöltl gibt es in Salzburg zum Schnäppchenpreis zu sehen

Für die Länderspiele in der Sporthalle Alpenstraße mit dem österreichischen NBA-Star wurden günstige Ticketpakete geschnürt.

Am Donnerstag (20.20 Uhr) wird ein Stück Salzburger Basketballgeschichte geschrieben. NBA-Topstar Jakob Pöltl gastiert mit Österreichs Nationalteam in der Sporthalle Alpenstraße. Das EM-Prequalifying gegen Irland ist der erste Akt der großen Basketballshow: Das Dacapo gibt es am Sonntag (18) an selber Stelle gegen Zypern.

Dass Teamchef Raoul Korner bei seinen Abschiedspartien (er wechselt zu den Hamburg Towers) auf den Center der San Antonio Spurs zurückgreifen kann, vergrößert die Erfolgschancen der rot-weiß-roten Truppe enorm. Zuletzt war Pöltl vor vier Jahren im Einsatz für das Nationalteam gewesen. Heuer hatte es ein langes Tauziehen gegeben. Versicherungsfragen waren zwischen österreichischem Verband, der NBA und den Spurs zu klären. Nun ist aber alles in trockenen Tüchern: Bereits am Montag bezogen Pöltl und seine Kollegen ihr Quartier in Salzburg. Nicht mit dabei ist der Vorarlberger Luka Brajkovic. Er kam vor wenigen Tagen im NBA-Draft nicht zum Zug und spielt nun in Las Vegas in der Summer League.

Am Dienstag konnte auch der extra für die beiden Länderspiele verlegte Boden in der runderneuerten Alpenstraßen-Halle erstmals bespielt werden. Eine würdige Kulisse sollte bei diesen Highlights nicht am Preis scheitern. Die teuersten Tickets kosten 19 Euro, das Sitzplatz-Kombiangebot für beide Matches gibt es sogar um 16 Euro (online unter ticketmaster.at).

"In Salzburg setzen wir große Hoffnungen für die Zukunft", sagt Johannes Wiesmann, Generalsekretär des Basketballverbands. "Der Standort hat Erstligapotenzial." Zeit wär's: Zuletzt gab es 1967 mit dem UBBC einen Salzburger Erstligavertreter.