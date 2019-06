NBA-Star Kevin Durant mit Achillessehnenriss

Die Verletzung, die sich Kevin Durant in der Nacht auf Montag in Partie fünf des Finales der National Basketball Association (NBA) zugezogen hatte, erwies sich als Riss der rechten Achillessehne. Der Starspieler der Golden State Warriors wurde bereits am Mittwoch operiert, wie er auf Instagram schrieb, erfolgreich.

SN/APA (AFP/Getty)/GREGORY SHAMUS NBA-Star Keven Durant verletzte sich in Partie fünf der Finalserie