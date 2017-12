NBA-Superstar Curry feierte überragendes Comeback

Superstar Stephen Curry hat nach über dreiwöchiger Verletzungspause ein eindrucksvolles Comeback in der National Basketball Association (NBA) gegeben. Der zweifache MVP überragte beim 141:128 (78:67) seiner Golden State Warriors gegen die Memphis Grizzlies mit 38 Punkten und verwandelte zehn seiner 13 Versuche von jenseits der Dreipunktelinie.

Der 29-Jährige hatte zuvor wegen einer Knöchelverletzung elf Spiele des Titelverteidigers verpasst. "Ich habe mich viel besser gefühlt als erwartet", erklärte Curry nach seinem ersten Spiel seit 4. Dezember. Die Warriors sind durch den 29. Sieg bei acht Niederlagen weiter das beste Team der Liga.

Vizemeister Cleveland Cavaliers musste sich dagegen überraschend auswärts Utah Jazz mit 101:104 geschlagen geben. Superstar LeBron James schaffte 29 Punkte, hatte in Salt Lake City an seinem 33. Geburtstag aber nichts zu feiern. Utah ist definitiv kein Lieblingsgegner von "King James": Er verlor zum siebenten Mal in Folge gegen die Jazz, dreimal mit Miami und nun viermal mit Cleveland.

(Apa/Dpa/Ag.)