NBA-Superstar James fällt mindestens zwei Wochen aus

Basketball-Superstar LeBron James fehlt den Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA mindestens zwei Wochen. Das berichtete am Dienstag der US-TV-Sender ESPN. Der 38-Jährige hatte sich beim 111:108-Sieg gegen die Dallas Mavericks am Sonntag am rechten Fuß verletzt. Ob der vierfache NBA-Champion in 14 Tagen wieder ins Team zurückkehren wird, hängt davon ab, wo die Lakers zu diesem Zeitpunkt in der Tabelle stehen.

Schwerer Rückschlag für die Lakers in ihren Play-off-Bemühungen

Die Verletzung hatte sich James gegen Dallas im dritten Viertel zugezogen. Er verdrehte sich den rechten Fuß, als der 2,06 m-Hüne auf den Fuß eines Gegners trat. Dennoch hatte James zunächst unter Schmerzen weitergespielt, weil die Partie im Kampf um die Play-off-Teilnahme zu wichtig gewesen sei, wie er hinterher erklärte. Der Ausfall ist nun ein schwerer Rückschlag für die Lakers. In zwei Wochen soll erneut evaluiert werden, ob der Forward spielen kann. Das genaue Ausmaß der Verletzung ist noch unbekannt. Der 19-fache All-Star kam in dieser Saison in 47 Spielen auf bisher durchschnittlich 29,5 Punkte, 8,4 Rebounds und 6,9 Assists. James hatte vor drei Wochen Kareem Abdul-Jabbar als bester Punktesammler in der Liga-Historie abgelöst. Die Lakers liegen vor dem Spiel am Dienstag in Memphis auf Platz 12 der Western Conference und haben noch 21 Spiele vor sich.