NBA-Superstar Stephen Curry als Coronavirus-Aufklärer

Sogar Ex-Präsident Barack Obama hat das Interview von Basketball-Superstar Stephen Curry mit dem obersten Coronavirus-Experten in den USA verfolgt. Der 32-jährige Kapitän des NBA-Vizemeisters Golden State Warriors stellte dem Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, am Donnerstag auf Instagram in einem Livestream viele Fragen zu der Pandemie.

SN/APA (AFP/Getty)/EZRA SHAW Stephen Curry stellte obersten Coronavirus-Experten in den USA Fragen