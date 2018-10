Neben Salzburg stellte auch RB Leipzig Weichen auf Aufstieg

Neben Red Bull Salzburg hat auch Gruppenkontrahent RB Leipzig die Weichen auf Aufstieg in die K.o.-Phase der Europa League gestellt. Der deutsche Bundesligist schlug Celtic Glasgow am Donnerstag mit 2:0 (2:0) und holte im dritten Spiel den zweiten Sieg. Nach einer torlosen halben Stunde sorgte ein Doppelschlag von Matheus Cunha (31.) und Bruma (35.) für klare Verhältnisse in Leipzig.

SN/APA (AFP)/ROBERT MICHAEL Laimer stand in der Startelf