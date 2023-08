Netflix soll junge Fans für Leichtathletik begeistern

Viel Tradition, aber nicht spannend genug für neue Zielgruppen? Der Weltverband will nach Vorbild der Formel 1 mit einer Doku-Serie punkten.

Die Weltmeisterschaft in Budapest war an den ersten drei Tagen eine große Party für die Fans. Auch rund um das neu erbaute nationale Athletikstadion herrschte große Begeisterung, es gibt eine Konzertbühne und Picknickflächen. 202 Nationen sind in der ungarischen Metropole vertreten, die Zuschauer feiern die Athletinnen und Athleten gemeinsam.

Doch das Highlight kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Leichtathletik ein Imageproblem hat. Mit neuen Wegen versucht die traditionsreiche Sportart, auch für junge Fans wieder attraktiver zu werden. "Wir befinden uns in einem Wettlauf gegen die Zeit", sagte Sebastian Coe, der Präsident des Weltverbands World Athletics. Im Kampf um Aufmerksamkeit gebe es für viele Menschen Dinge die "spannender und relevanter für ihr Leben" seien.

Dabei bietet die Leichtathletik jede Menge außergewöhnlicher Typen und Stars. Noah Lyles schickt sich an, die Nachfolge von Sprintkönig Usain Bolt anzutreten (siehe Artikel rechts), Stabhochspringer Armand Duplantis begann im elterlichen Garten mit dem Stabhochspringen und ist nun Weltrekordler. Die jamaikanische Sprinterin Shelly-Ann Fraser-Pryce reist mit ihrem Sohn zu den Wettkämpfen und fällt mit ihren schrill-bunten Frisuren auf. Auch an Drama fehlt es nicht, wie sich am ersten Tag der Titelkämpfe zeigte: Innerhalb einer Stunde kamen zuerst die niederländische 10.000-Meter-Läuferin Sifan Hassan und dann ihre Landsfrau Femke Bol in der 4x400-Meter-Mixed-Staffel jeweils kurz vor dem Ziel zu Sturz. Beide Male entglitt den Athletinnen eine sicher scheinende Goldmedaille. Geschichten wie aus einem Filmdrehbuch, und genau in diese Richtung geht jetzt auch World Athletics.

Eine sechsteilige Dokumentation befindet sich bereit in Produktion. Der Fokus richtet sich auf die schnellsten Sprinter der Welt. Es soll in den USA, Großbritannien, Italien und Jamaika gedreht werden. Die Produzenten versprechen "einen exklusiven Blick hinter die Kulissen", hautnah sollen die emotionalen Achterbahnfahrten von Sportlern eingefangen werden, über deren Glück und Zukunft Hundertstelsekunden eines einzigen Rennens entscheiden können.

Produziert wird die Serie von der selben Firma, die auch für "Drive to survive" verantwortlich zeichnete. Die Serie über den Motorsport hat auf Netflix groß eingeschlagen und gilt als Auslöser des Formel-1-Hypes in den USA. War die Top-Rennserie früher in den Vereinigten Staaten kaum ein Thema, so gibt es mittlerweile gleich drei Große Preise in den USA, die Rekordzuschauerzahlen bringen. "Drive to survive" geht bald in die fünfte Staffel. Mit ähnlichen Doku-Serien wurden auch neue Fans für Golf und Tennis begeistert.

Im Bemühen um mehr Attraktivität stehen der Leichtathletik aber noch Zerreißproben bevor. Einige Disziplinen wie der Dreisprung oder der Diskuswurf stehen auf dem Prüfstand. Ein Fingerzeig: Die hoch dotierte Diamond League kürzte ihr Programm bereits von 32 Disziplinen auf nur noch 24.