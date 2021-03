Neue Ära für die Footballer

Das Salzburg Football Team will in der 1. Division vorne mitmischen. Die ersten Wochen nach der Fusion verliefen ein wenig turbulent, aber ohne Probleme. 2022 soll der Angriff auf die AFL erfolgen.

In einer Woche beginnt für den neuen Salzburger Football-Verein die neue Saison. Unter dem vorübergehenden Namen "Salzburg Football Team" tritt das Team von Headcoach Nicolas Johansen in der Division 1, der zweithöchsten Spielklasse in Österreich, an.

Die vergangenen Wochen verliefen für das neue Team ein wenig turbulent. "Wir haben auf einen Schlag rund 250 Spielerinnen und Spieler, da war es nicht einfach, alles zu organisieren", sagt die Obfrau Christine Gappmayer. Nicht nur die Corona-Pandemie ist eine große Herausforderung, ...