Neue Route der X-Alps: Kitzbühel und Zell am See trennen 1200 Kilometer

Die elfte Auflage des Abenteuerrennens startet nicht mehr in Salzburg, sondern am Fuße der Streif. Paul Guschlbauer will Seriensieger Christian Maurer beim Jubiläum den Triumph streitig machen.

Wer nicht fliegen kann, muss laufen - und leiden. Denn auch bei der elften Auflage der Red Bull X-Alps, die am 8. Juni mit dem Prolog eröffnet werden, gilt: Die mehr als 1200 Kilometer quer über den Alpenbogen dürfen die 30 Athleten und vier Athletinnen nur per Gleitschirmflug oder zu Fuß bewältigen. Am Mittwoch wurde die Route der 20-Jahr-Jubiläumsausgabe enthüllt: Gestartet wird nicht mehr in Salzburg am Fuße des Gaisbergs, sondern in Kitzbühel. Nachdem die Streif erklommen wurde, geht es vom Hahnenkamm über Wagrain-Kleinarl nach Deutschland, um die Zugspitze herum zum Mont Blanc. Von diesem Wendepunkt in Frankreich zieht es die Abenteurer und Abenteurerinnen wieder Richtung Osten über das nördliche Italien - inklusive Klettersteig-Passage als Sonderprüfung in den Dolomiten - zum bewährten Ziel in Zell am See hin. "Nun geht es ans Eingemachte", sagte Ulrich Grill, der Mitgründer des Events, bei der Vorstellung der neuen Route.