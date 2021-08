Neue Sportarten bei Olympia: Wie wär's mit Wushu?

Sportklettern und Skateboarding haben es bereits ins Programm der Spiele geschafft. Andere hoffen noch auf Aufnahme, darunter auch eine echt österreichische Innovation.

Männer mit nackten Oberkörpern, die im Sand miteinander ringen. Frauen im Bauchfrei-Outfit, die es ihnen beim Strand-Raufen gleichtun: Was jüngst in einem Badeort an der französischen Côte d'Azur zu bestaunen war, könnte schon 2024 in Paris zum Programm der Olympischen Spiele gehören.

Wer das für eine Schnapsidee hält, hat erstens noch nie von Beachwrestling gehört und unterschätzt zweitens den Reformeifer des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Weil das größte Sportereignis der Welt nach 125 Jahren etwas Rost angesetzt hat, ...