Neue Ukrainerin debütierte bei PSVBG Salzburg

Nach einem verheißungsvollen Start hat PSVBG Salzburg in der Volleyball-Bundesliga gegen die Klagenfurt Wildcats mit 1:3 (18, -17, -23, -11) verloren.

Die Ukrainerin Nataliya Ksendzuk gab ihr Debüt im Sernow-Team, das erstmals in den neuen Dressen von Hauptsponsor SETG antrat. "Der erste Satz war der beste Satz, den wir in dieser Saison gespielt haben. Das war ideenreich, emotional und konsequent. Dieser Satz muss unser Maßstab werden, um erfolgreich zu sein", sagte Headcoach Ulrich Sernow.

Auf gutem Weg zur 2:1-Satzführung verloren die Gastgeberinnen im ULSZ Rif dann den Faden. Durch Eigenfehler und Unkonzentriertheiten gaben sie einen Sieben-Punkte-Vorsprung noch her und verloren mit 23:25. "Leider waren diese zwei Eigenfehler im Endkampf des dritten Satzes sicher der Wendepunkt des Spiels", resümierte Kaoitänin Patricia Maros.



Am kommenden Wochenende gibt es ein Wiedersehen mit Hartberg, dort haben die Salzburgerinnen erst vorige Woche einen 3:1-Sieg im Cup gefeiert. Zuspielerin Sonja Schweiger sagt: "Drei Punkte in Hartberg zu holen, wird ein schweres Stück Arbeit, dass ist uns allen bewusst. Auch im Cup waren die Sätze umkämpft und eng. Wir werden uns als Team gut vorbereiten um zu gewinnen.

In der 2. Bundesliga feierte UVV Seekirchen einen 3:0-(19, 14, 13)-Erfolg gegen die Steelvolleys Linz 2.