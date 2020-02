Neuer Ferrari SF1000 in Reggio Emilia präsentiert

Der neue Formel-1-Dienstwagen von Sebastian Vettel und Charles Leclerc trägt den offiziellen Namen SF1000. Ferrari präsentierte den Rennwagen am Dienstag in einer pompösen Show mit Orchestermusik, einem Chor und Tanzeinlagen im Theater Romolo Valli in Reggio Emilia erstmals der Öffentlichkeit. Der Name deutet auf den 1000. Grand Prix von Ferrari in der Formel 1 in diesem Jahr hin.

SN/APA (AFP/FERRARI PRESS OFFICE)/H Präsentation des Rennwagens in pompöser Show