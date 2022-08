Neuerlicher Lewandowski-Doppelpack bei Sieg des FC Barcelona

Mit einem neuerlichen Doppelpack hat Robert Lewandowski beim 4:0-(2:0)-Heimsieg des FC Barcelona über Valladolid geglänzt. Eine Woche nachdem er mit zwei Toren gegen Real Sociedad erstmals in Spaniens La Liga angeschrieben hatte, legte der Pole am Sonntag gegen den Nachzügler nach (24., 64.). In der Nachspielzeit verhinderten Valladolid-Goalie Jordi Masip und die Latte sein Triple, im Nachschuss war aber Sergi Roberto zur Stelle (92.). Barcas viertes Tor erzielte Pedri (43.).

SN/APA (AFP)/JOSEP LAGO Lewandowski hat sein Visier auch bei Barca gut eingestellt

Vor dem Spätspiel von David Alabas Real Madrid bei Espanyol Barcelona (22.00 Uhr MESZ) liegt Barca mit sieben Punkten aus drei Partien auf Platz zwei.