ÖVV-Beachvolleyballer holen neunte Plätze in Brasilien

Die Beach-Volleyballer Alexander Horst/Julian Hörl und Robin Seidl/Moritz Pristauz haben beim letzten Elite16-Turnier der Pro-Tour-Saison in Joao Pessoa (BRA) den geteilten neunten Platz erreicht. Horst/Hörl unterlagen den Italienern Samuele Cottafava/Paolo Nicolai in der ersten K.o.-Runde am Samstag klar mit 0:2 (-14,-14). Seidl/Pristauz verloren gegen die Lokalmatadore Evandro/Arthur 1:2 (18,-14, -9).

Hörl/Horst in Brasilien Neunte

Seidl/Pristauz werden anders als ihre Landsleute kommende Woche auch noch beim Challenge-Turnier auf den Philippinen antreten.