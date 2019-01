Neuseeländer Bevin gewann zweite Down-Under-Etappe

Der Neuseeländer Patrick Bevin hat am Mittwoch die wegen extremer Hitze verkürzte zweite Etappe der Tour Down Under gewonnen. Der CCC-Profi setzte sich bei seinem ersten World-Tour-Erfolg, der auch von einem Sturz im Feld kurz vor dem Ziel begünstigt wurde, im Sprint vor dem Australier Caleb Ewan (Lotto) und Ex-Weltmeister Peter Sagan (Bora) durch und übernahm auch die Gesamtführung.

SN/APA (AFP)/BRENTON EDWARDS Patrick Bevin setzte sich vor Caleb Ewan und Peter Sagan durch