Titelverteidiger Neuseeland ist mit einem umkämpften Auftakterfolg im ersten großen Schlager in die bis 2. November dauernde Rugby-Weltmeisterschaft in Japan gestartet. Im Duell der Titelträger der letzten drei Turniere bezwangen die "All Blacks" am Samstag in Yokohama Südafrika mit 23:13 (17:3). Die weiteren Gruppengegner sind Kanada, Namibia und Italien.

