New Orleans nach Sieg gegen Carolina im NFL-Viertelfinale

Die New Orleans Saints sind am Sonntag in der amerikanischen Football-Profiliga NFL als letztes Team ins Viertelfinale eingezogen. Die Saints besiegten die Carolina Panthers mit 31:26 (21:9). Quarterback Drew Brees führte sein Team mit zwei Touchdown-Pässen und 376 geworfenen Yards zum Heimsieg in der sogenannten Wild-Card-Runde.

SN/APA (GETTY)/Sean Gardner Erfolg für die New Orleans Saints