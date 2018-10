New-Orleans-Quarterback Brees brach NFL-Passrekord

Star-Quarterback Drew Brees hat am Montag einen neuen NFL-Rekord markiert. Der 39-jährige Spielmacher brach beim 43:19-Heimsieg seiner New Orleans Saints gegen die Washington Redskins die Bestmarke für Pass-Yards in der nordamerikanischen Football-Profiliga. Brees hält in seiner Karriere nun bei 72.103 erworfenen Yards. Die bisherige Rekordmarke hatte Peyton Manning mit 71.940 innegehabt.

SN/APA (AFP/GETTY)/Sean Gardner Die Nummer 9 der Saints wurde groß gefeiert