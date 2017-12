New York Rangers verloren in NHL mit Grabner bei Detroit

Die New York Rangers haben am Freitag in der National Hockey League (NHL) eine 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen bei den Detroit Red Wings kassiert. Michael Grabner und Co. liegen damit in ihrer Metropolitan Division nur auf Rang vier. Nur die ersten drei Teams haben einen Play-off-Startplatz sicher. Den hätten nach aktuellem Stand aber auch die Rangers in der Tasche.

SN/APA (AFP/Getty)/Gregory Shamus Red Wings jubelten