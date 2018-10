NFL-Champion Philadelphia siegte bei NY Giants

Die Philadelphia Eagles haben in der nordamerikanischen Football-Liga NFL nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg gefeiert. Der Titelverteidiger gewann am Donnerstag (Ortszeit) bei den New York Giants deutlich 34:13. Eagles-Quarterback Carson Wentz überzeugte mit drei Touchdown-Pässen und 278 erworfenen Yards.

SN/APA (AFP/Getty)/ELSA Eagles-Quarterback Carson Wentz (l.) sorgt für Raumgewinn