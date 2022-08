NFL-Hoffnung Platzgummer überzeugt im ersten Giants-Spiel

Die österreichische Football-Hoffnung Sandro Platzgummer hat im ersten Vorbereitungsspiel für die neue NFL-Saison eine überzeugende Vorstellung für die New York Giants abgeliefert. Der 25-jährige Runningback erlief in der Nacht auf Freitag mit drei Versuchen kurz vor Schluss gute 21 Yards Raumgewinn und trug damit seinen Teil zum 23:21-Sieg bei den New England Patriots bei.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Platzgummer überzeugte für die Giants

Nach der Partie wurde Platzgummer, der bei den Giants erneut auf einen Platz im 53-Mann-Kader hofft, von Head Coach Brian Daboll bei der Kabinenansprache lobend hervorgehoben. Mit seinem längsten Lauf holte er 15 Yards Raumgewinn heraus. Bereits im Vorjahr hatte der Tiroler mit einem 48-Yards-Lauf in einem Preseason-Spiel gegen die New York Jets für Aufsehen gesorgt, allerdings reichte es damals nicht für einen Stammplatz bei den Giants. Platzgummer kam vor zwei Jahren über das International Pathway Program der Liga in die NFL und verbrachte die vergangenen zwei Spielzeiten im sogenannten Practice Squad der Giants.