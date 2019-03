NFL-Star Beckham zu Cleveland Browns

Football-Profi Odell Beckham Jr. hat innerhalb der NFL ein neues Team gefunden. Der Wide Receiver wechselte per Trade von den New York Giants zu den Cleveland Browns, gab der Club aus dem US-Bundesstaat Ohio am Mittwoch bekannt. In einem weiteren Tauschgeschäft verstärkten sich die Browns auch mit Verteidiger Olivier Vernon, der ebenfalls die Giants verlässt.

SN/APA (AFP/GETTY)/Dia Dipasupil Beckham ist mit David Alaba befreundet