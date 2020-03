NFL-Teams spielen eifrig Quarterback-wechsle-dich

Tom Brady, Philip Rivers, Nick Foles, Teddy Bridgewater - das Quarterback-Karussell dreht sich aktuell so schnell wie wohl nie zuvor in der NFL. Fast ein Drittel der 32 Teams könnte mit einem neuen Game-Manager in die neue Saison gehen. Die Deals und Spekulationen dazu liefern derzeit wenigstens Unterhaltung für die Fans einer Liga, die wie geschaffen ist für den alternden Quarterback.

In der besten Football-Liga der Welt ist es eine Seltenheit, dass so viele Spielmacher auf dem Markt und offenbar auch bereit für einen Tapetenwechsel sind. Der aufsehenerregendste Transfer gelang den Tampa Bay Buccaneers, die Superstar Brady von seinen New England Patriots weg ins sonnige Florida lockten. Rivers wechselte von den Los Angeles Chargers zu den Indianapolis Colts, Foles schloss sich den Chicago Bears an.

Ebenfalls neue Heimstätten fanden Bridgewater, der bei den Carolina Panthers andockte, Marcus Mariota bei den Las Vegas Raiders und Case Keenum bei den Cleveland Browns. Theoretisch zu haben gewesen wären auch Drew Brees, der aber wie erwartet bei den New Orleans Saints blieb, und Ryan Tannehill von den Tennessee Titans.

Noch auf der Suche nach einem neuen Brötchengeber sind Cam Newton (Carolina), Jameis Winston (Tampa Bay), Andy Dalton (Cincinnati Bengals) und Joe Flacco (Denver Broncos). Hinzu kommt, dass bis zu drei beim NFL-Draft im April erhältlichen Quarterback-Talenten das Potenzial zum sofortigen Starter vorausgesagt wird. Allen voran Joe Burrow von der Louisiana State University, der in fast allen Prognosen als Nummer eins gehandelt wird.

In Summe könnten im September, falls die neue Spielzeit plangemäß beginnen kann, an die zehn Teams von einem anderen Regisseur angeleitet werden als gegen Ende der Vorsaison. Im Fall Brady wird der Umstellungseffekt sicher einige Zeit benötigen, diktierte der Kalifornier doch 20 Jahre das Geschehen bei den Patriots, die er sechsmal zum Super-Bowl-Triumph führte.

Doch dass verdiente Quarterbacks ihre Karriere woanders ausklingen lassen als dort, wo sie den für ihre Fans gottgleichen Status erlangten, ist nicht neu. 49ers-Legende Joe Montana spielte zum Abschied bei den Kansas City Chiefs, Packers-Haudegen Brett Favre ging noch mit den New York Jets und den Minnesota Vikings, also sogar mit zwei Teams fremd. Und Michael Jordan - ein kleiner Seitenblick zum Basketball - beendete seine Laufbahn nicht bei den Chicago Bulls, sondern bei den Washington Wizards.

Oft wurde in den vergangenen Tagen die Frage gestellt, warum Brady es nicht einfach bleiben ließ und seinen Rücktritt erklärte. Mit bald 43 Jahren ist er schließlich in einem Alter, in dem kein NFL-Quarterback mehr über längere Zeit Starter bei einem Team war. Saints-Lichtgestalt Brees ist 41, Rivers hat wie Pittsburgh-Quarterback Ben Roethlisberger seinen 38. Geburtstag hinter sich.

Statt sich zu Ruhe zu setzen, jagt dieses Quartett noch einen weiteren großen Erfolg. Die Armstärke mag zwar nachlassen, doch Motivation und Ehrgeiz sind nach wie vor da. In einer Liga, in der die gegnerischen Spielzüge immer ausgeklügelter und zahlreicher werden, ist die Erfahrung eines Quarterbacks zudem eine immens wertvolle Ressource.

Noch dazu zielten einige Regeländerungen der vergangenen Jahre darauf ab, den Quarterback hinter seiner Offensive Line immer besser zu schützen. Für einen ungestraften Sack muss der Verteidiger den Spielmacher zu Boden bringen "wie eine Mutter, die ihr neugeborenes Baby in die Wiege legt", formulierte es das US-Magazin "Sports Illustrated". Auch externe Faktoren tragen somit dazu bei, dass ein NFL-Quarterback im gehobenen Alter erfolgreicher sein kann als noch vor ein, zwei Dekaden.

Quelle: APA