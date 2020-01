NFL-Titelverteidiger New England in den Playoffs out

Titelverteidiger New England Patriots ist in den Playoffs der nordamerikanischen Football-Liga NFL überraschend schon in den Wild-Card-Spielen ausgeschieden. Das Team um den sechsmaligen Super-Bowl-Champion Tom Brady unterlag am Samstagabend mit 13:20 gegen die Tennessee Titans und kassierte damit die erste Playoff-Heimniederlage seit 2012. Eine Runde weiter sind auch die Houston Texans.

SN/APA (AFP/Getty)/Kathryn Riley Die Titans zwangen Tom Brady und Co in die Knie