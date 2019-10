NFL-Topstar Mahomes droht Pause wegen Knieverletzung

Star-Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs droht eine Zwangspause. Der 24-Jährige, der in der Vorsaison zum besten Spieler der Football-Liga NFL gewählt worden war, verletzte sich beim 30:6-Sieg seines Teams bei den Denver Broncos am Donnerstag am Knie. Mahomes musste deswegen im zweiten Viertel die Partie verlassen und wurde von seinem 35-jährigen Vertreter Matt Moore ersetzt.

Wie lange Mahomes ausfällt, ist noch unklar