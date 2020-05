NFL will Spielplan in der kommenden Woche veröffentlichen

Die NFL will Ende kommender Woche ihren Spielplan für die neue Saison veröffentlichen und dabei mehrere Optionen aus Rücksichtnahme auf die Coronakrise benennen. Das berichtete die US-Nachrichtenagentur AP am Donnerstag unter Berufung auf den ranghohen Ligafunktionär Troy Vincent. Die NFL-Saison soll am 10. September beginnen, der Super Bowl ist für den 7. Februar 2021 in Tampa vorgesehen.

SN/APA (AFP/Getty)/Ethan Miller In Las Vegas sollen die Raiders spielen

Der Spielplan enthält sowohl eine Variante mit späterem Start, als auch eine mit einem deutlich späteren Termin für das Finale. "Der Zeitplan wird wie gewohnt veröffentlicht, aber wir planen vernünftig und verantwortungsbewusst wie immer innerhalb des Spielbetriebs", sagte Vincent. Auch leere Stadien, neutrale Spielorte und der Verzicht auf die sogenannten Bye-Weeks, in denen jeweils mehrere Mannschaften Pause haben, seien als Optionen in der Diskussion, berichtete AP. Im Vergleich zu anderen großen Ligen ist die NFL von der Coronakrise wenig betroffen. Die Liga musste ihren Draft anpassen und statt einer großen Show in Las Vegas die Nachwuchsspieler bei einer gigantischen Videokonferenz von den Mannschaften auswählen lassen. Auch die Saisonvorbereitung ist gestört. Die Trainingsgelände der Teams dürfen derzeit nicht genutzt werden. Quelle: Apa/Dpa