NHL-Stürmerstar McDavid mit fünftem Doppelpack in Serie

Connor McDavid hat in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL eine seit 30 Jahren nicht mehr erreichte Torserie geschafft. Der Stürmerstar der Edmonton Oilers hat am Mittwoch beim 5:2-Heimsieg gegen die Toronto Maple Leafs zwei Treffer verbucht und ist damit erst der fünfte Spieler der NHL-Geschichte, der in fünf Spielen hintereinander einen Doppelpack erzielt hat. Der 26-jährige Kanadier traf zum 1:0 (4./PP) und 2:1 (14.).

McDavid ist nicht zu stoppen

Fünf Doppelpacks in Folge gelangen vor ihm nur Joe Malone (6 x 1920/21), Punch Broadbent (6 x 1921/22), Mario Lemieux (5 x 1988/89) und Alexander Mogilny (5 x 1992/93). McDavid führt mit nun 52 Toren und 118 Scorerpunkten die wichtigsten Offensivstatistiken souverän an.