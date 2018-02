Niederlage für Österreichs Fußball-Frauen bei Zypern-Cup

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat am Mittwoch sein Auftaktspiel im Zypern Cup verloren. Die ÖFB-Auswahl unterlag in Larnaka Spanien 0:2. Die Tore erzielten Olga Garcia (35.) nach einem Stanglpass von Marta Corredera und Mari Paz nach starkem Einsatz (78.). Österreichs nächster Gegner ist am Freitag (12.00 Uhr) Tschechien, das sich mit 2:1 gegen Belgien durchsetzte.

SN/APA/HANS PUNZ Teamchef Thalhammer sah eine "kämpferische Leistung"