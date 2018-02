Niederlage für Toronto im 50. Saisonspiel

Niederlage für die Toronto Raptors im 50. Saisonspiel in der National Basketball Association (NBA): Für die Kanadier setzte es in der Nacht auf Freitag (MEZ) ein 119:122 bei den Washington Wizards. Jakob Pöltl verzeichnete acht Punkte, fünf Rebounds und je einen Assist sowie Steal in 15:32 Minuten Einsatzzeit.

SN/APA (AFP/Getty)/AL BELLO Kyle Lowry konnte trotz 29 Zähler die Niederlage nicht verhindern