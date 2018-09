Niederlagen für NFL-Finalisten Philadelphia und New England

Die Super-Bowl-Teilnehmer der vergangenen Saison haben am Sonntag in der zweiten Runde der National Football League (NFL) ihre ersten Niederlagen kassiert. Titelverteidiger Philadelphia Eagles musste sich bei den Tampa Bay Buccaneers mit 21:27 geschlagen geben. Die New England Patriots unterlagen den Jacksonville Jaguars auswärts mit 20:31.

SN/APA (GETTY)/Michael Reaves Die Eagles wurden in Tampa Bay gerupft