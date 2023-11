Niederlagen für PSVBG-Teams zum Start des Doppel-Wochenendes

In ihren Liga-Matches blieben die Volleyballteams von PSVBG Salzburg am Samstag sieglos. Schon am Sonntag müssen sie erneut auf den Platz.

BILD: SN/KRUGFOTO/KRUG DANIEL JUN. Patricia Maros, Lisa Sernow, Anastasiia Tyshchenko.

Die PSVBG-Frauen lieferten den Wildcats Klagenfurt einen erbitterten Kampf und nahmen einen Tabellenpunkt mit. Nach zwei Stunden mussten sich Anastasiia Tyshchenko und Co. mit 2:3 (15, -17, -21, 20, -5) geschlagen geben. Nach dem Spiel reisten sie gleich nach Graz weiter, wo am Sonntag im Cup-Viertelfinale UVC Graz wartet. Die Herren hielten ihr Zweitligamatch in Waidhofen/Ybbs lange offen. Nach der 1:3-Niederlage (-24, 23, -19, -16) gilt der Fokus dem Cupmatch am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Bundesligist Hartberg in der heimischen Halle in Rif.