Niederlande bleiben auf EM-Kurs - Polen verliert erneut

Die Niederlande haben mit dem dritten Sieg im vierten Gruppenspiel den Weg zur Fußball-EM-Endrunde in Deutschland gehalten. "Oranje" gewann am Sonntagabend in Dublin gegen Irland nach frühem Rückstand noch mit 2:1 (1:1). Hinter den souverän agierenden Franzosen - der Vizeweltmeister hält nach fünf Partien beim Punktemaximum - verteidigten die Niederländer damit den zweiten Platz vor Griechenland, das die Aufgabe gegen Gibraltar mit einem 5:0-(2:0)-Heimsieg souverän erledigte.

Die Partie startete für die Niederländer denkbar ungünstig: Virgil van Dijk verschuldete schon kurz nach Beginn einen Strafstoß, Adam Idah (5.) verwertete. Die Gäste kamen aber ebenfalls vom Elferpunkt zum Ausgleich. Cody Gakpo (19.) ließ sich die Chance nicht entgehen, nachdem Denzel Dumphries vom irischen Schlussmann von den Beinen geholt wurde. Die Offensivbemühungen der spielstärkeren Elf von Ronald Koeman wurde schließlich belohnt. Der nach der Pause eingewechselte Wout Weghorst (56.) verwertete nach Dumphries' Vorarbeit.

Polen muss um den EM-Start hingegen nun schon heftig bangen. Robert Lewandowski und Co. verloren in Albanien mit 0:2 (0:1) und kassierten im fünften Quali-Auftritt die dritte Niederlage. Jasir Asani (37.) und Mirlind Daku (62.) trafen für die Albaner, die in der Gruppe E voran liegen. Dahinter folgen vor den nur viertplatzierten Polen noch Tschechien und Moldau. Die Südosteuropäer, die am Donnerstag dem ÖFB-Team in Linz im Testspiel ein 1:1 abgerungen hatten, gewannen auf den Färöern mit 1:0 (0:0).

Das Gerangel in der Qualifikationsgruppe H um die zwei EM-Fixtickets bleibt ein spannender Vierkampf. Im Spitzenspiel des Pools gewann Dänemark in Helsinki gegen Finnland mit 1:0 (0:0). Pierre Emil Höjbjerg sicherte mit einem späten Treffer (86.) den Gästen drei Punkte. Kasachstan besiegte daheim Nordirland 1:0 (1:0), Slowenien holte mit einem 4:0 (2:0) bei San Marino den Pflichtsieg und übernahm damit die Spitzenposition. Die Slowenen führen mit 13 Zählern aus sechs Spielen aktuell dank der mehr erzielten Treffer vor den punktegleichen Dänen, Finnland und Kasachstan haben je einen Zähler Rückstand.

In der Gruppe G feierte Montenegro trotz Unterzahlspiels einen wichtigen 2:1-(1:0)-Heimsieg gegen Bulgarien. Stefan Savic (45.+1) brachte die Gastgeber in Podgorica in Führung. In der zweiten Hälfte flog zunächst Igor Vujacic mit Gelb-Rot vom Platz (59.), danach verschoss der Bulgare Kiril Despodow einen Elfmeter (61.). Schließlich gelang Preslaw Borukow der Ausgleich (79.), doch die Montenegriner hatten das letzte Wort. Stevan Jovetic erzielte tief in der Nachspielzeit per Kopf den Siegtreffer (97.).

Durch den Erfolg bleiben die Montenegriner den nun punktegleich mit Tabellenführer Ungarn zweitplatzierten Serben auf den Fersen. Diese gewannen in Litauen mit 3:1 (3:1). Serbiens Rekord-Torschütze Aleksandar Mitrovic schoss in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick, er hält nun bei 55 Treffern im Teamtrikot.